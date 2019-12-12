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В Канаде впервые запустили электрический самолет 

Рамблер 49 минут назад
В Канаде впервые запустили электрический самолет
Фото: harbourair.com
Электрический самолет канадской авиакомпании Harbour Air успешно завершил первый полет с пассажирами на борту. Об этом пишет издание Vancouver Sun.
Полет длился примерно 15 минут, а на борту самолета находились шесть человек. Гидросамолет DHC-2 De Havilland Beaver, работающий на электричестве, поднялся в небо над международным аэропортом Ванкувера, совершил полет вдоль реки Фрейзер и вернулся обратно.
Представитель компании, которая занималась разработкой двигателя для самолета, Рой Ганзарски отметил, что для авиации этот полет означает наступление новой эры электричества.
Пока перелет можно совершить на максимальное расстояние до 160 километров без подзарядки, но к 2022 году в авиакомпании предполагают оснастить электрическими двигателями все самолеты.
Ранее «Рамблер» писал о том, что изобретена кнопка, позволяющая посадить самолет.
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Редактор:  Катя Кобышева
Теги:
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