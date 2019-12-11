Изобретена кнопка, позволяющая посадить самолет

Производитель навигационных систем Garmin разработал технологию, которая позволит посадить самолет при помощи одной кнопки.
Разработчики убеждены, что изобретение окажет огромное влияние на индустрию авиации, ведь теперь в экстренной ситуации посадить авиалайнер сможет даже пассажир.
Устройство работает таким образом, что после нажатия кнопки технология самостоятельно ищет ближайший аэропорт в радиусе 200 морских миль и прокладывает путь до него. Проблемы могут возникнуть лишь в случае, когда самолет находится в удаленном месте, например, над океаном.
Помимо этого Garmin отмечает, что воспользоваться кнопкой можно будет только в экстренной ситуации, если пилот не сможет самостоятельно управлять самолетом по состоянию здоровья.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал, почему самолеты летают быстрее на восток.