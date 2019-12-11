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Изобретена кнопка, позволяющая легко посадить самолет 

Рамблер 1 час назад
Изобретена кнопка, позволяющая посадить самолет
Фото: depositphotos.com
Производитель навигационных систем Garmin разработал технологию, которая позволит посадить самолет при помощи одной кнопки.
Разработчики убеждены, что изобретение окажет огромное влияние на индустрию авиации, ведь теперь в экстренной ситуации посадить авиалайнер сможет даже пассажир.
Устройство работает таким образом, что после нажатия кнопки технология самостоятельно ищет ближайший аэропорт в радиусе 200 морских миль и прокладывает путь до него. Проблемы могут возникнуть лишь в случае, когда самолет находится в удаленном месте, например, над океаном.
Помимо этого Garmin отмечает, что воспользоваться кнопкой можно будет только в экстренной ситуации, если пилот не сможет самостоятельно управлять самолетом по состоянию здоровья.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал, почему самолеты летают быстрее на восток.
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Редактор:  Ангелина Ордовская
Теги:
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