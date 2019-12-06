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Почему самолеты летают быстрее на восток 

Рамблер 1 час назад
Почему самолеты летают быстрее на восток
Фото: depositphotos.com
Бывает так, что перелеты по одному маршруту могут длиться по-разному. Особенно это заметно в том случае, если вы летите в обе стороны. Как правило, самый короткий путь будет у самолета, летящего на восток. "Рамблер" разобрался, почему такое происходит.
Существует сразу несколько теорий того, почему полеты на восток короче. Первая пытается объяснить этот феномен с помощью струйных течений. Они образуются из-за резких колебаний температуры и давления. Это явление появляется на большой высоте, где летают самолеты. Если лайнер попадет в такое стройное течение, то оно как бы подтолкнет его, и он будет лететь быстрее. Из-за них также появляется турбулентность, поэтому не стоит ее бояться, возможно, она даже будет полезна воздушному судну. Чаще всего струйные течения появляются в направлении с запада на восток.
Еще одна гипотеза ссылается на силу Кориолиса. Считается, что она может отклонять потоки воздуха, В Южном полушарии воздух уходит на запах, а в Северном — на восток. Благодаря этой силе вес самолета меняется в зависимости от маршрута. Так, когда он движется с востока на запад, становится легче, и может лететь с большей скоростью.
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Редактор:  Елизавета Назарова
Теги:
Новости путешествий
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