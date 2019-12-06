Почему самолеты летают быстрее на восток

Бывает так, что перелеты по одному маршруту могут длиться по-разному. Особенно это заметно в том случае, если вы летите в обе стороны. Как правило, самый короткий путь будет у самолета, летящего на восток. "Рамблер" разобрался, почему такое происходит.

Существует сразу несколько теорий того, почему полеты на восток короче. Первая пытается объяснить этот феномен с помощью струйных течений. Они образуются из-за резких колебаний температуры и давления. Это явление появляется на большой высоте, где летают самолеты. Если лайнер попадет в такое стройное течение, то оно как бы подтолкнет его, и он будет лететь быстрее. Из-за них также появляется турбулентность, поэтому не стоит ее бояться, возможно, она даже будет полезна воздушному судну. Чаще всего струйные течения появляются в направлении с запада на восток.

Еще одна гипотеза ссылается на силу Кориолиса. Считается, что она может отклонять потоки воздуха, В Южном полушарии воздух уходит на запах, а в Северном — на восток. Благодаря этой силе вес самолета меняется в зависимости от маршрута. Так, когда он движется с востока на запад, становится легче, и может лететь с большей скоростью.