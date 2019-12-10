Куда поехать в 2020 году

Список мест, куда непременно нужно отправиться в следующем году составил портал Travel and Leisure. Всего в рейтинге 50 стран.

В первую очередь эксперты советуют посетить столицу Эфиопии — Аддис-Абебу. Здесь располагается дворец Менелика, в котором когда-то жил император, а сейчас находится офис премьер-министра. Затем можно поехать в Перу — древний город Арекипа. Центр города внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО . Третье место занимает город Ашвилл, расположенный в штате Северная Каролина, США. Тут проходит кулинарный фестиваль "Чау-чау".

В список также вошли Австрия, Мексика, Барбадос, Пекин, Гавайи, Ботсвана, Бостон и другие классные места.