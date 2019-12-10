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Куда поехать в 2020 году 

Рамблер 1 час назад
Список мест, куда непременно нужно отправиться в следующем году составил портал Travel and Leisure. Всего в рейтинге 50 стран.
В первую очередь эксперты советуют посетить столицу Эфиопии — Аддис-Абебу. Здесь располагается дворец Менелика, в котором когда-то жил император, а сейчас находится офис премьер-министра. Затем можно поехать в Перу — древний город Арекипа. Центр города внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Третье место занимает город Ашвилл, расположенный в штате Северная Каролина, США. Тут проходит кулинарный фестиваль "Чау-чау".
В список также вошли Австрия, Мексика, Барбадос, Пекин, Гавайи, Ботсвана, Бостон и другие классные места.
Ранее "Рамблер" писал, куда россиян пускают без загранпаспорта.
Редактор:  Катя Кобышева
Теги:
Новости путешествий , Видео , ЮНЕСКО
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