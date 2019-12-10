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Найдена альтернатива отдыху в Турции 

Рамблер 2 часа назад
После введения налога на проживание в турецких отелях для многих отдых в этой стране станет слишком дорогим. Вице-президент Российского союза туриндустрии, председатель Комитета по предпринимательству в сфере туризма Торгово-промышленной палаты Юрий Барзыкин перечислил возможные альтернативы в интервью Ura.ru.
По мнению эксперта, с Турцией может соперничать Египет, хотя летом там довольно жарко и пока страна закрыта. Также можно поехать в Тунис или выбрать курорты Средиземноморья.
Напомним, что налог в турецких отелях начнут собирать с 1 апреля 2020 года и составит он 1% от стоимости проживания. В 2021 году налог вырастет до 2%.
Ранее "Рамблер" писал о том, что эксперты выяснили, сколько Наташ отдыхает в Турции.
Редактор:  Катя Кобышева
Теги:
Новости путешествий , Видео , Юрий Барзыкин , Торгово-промышленная палата , Российский союз туриндустрии , РИА Ura.ru
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