Найдена альтернатива отдыху в Турции

По мнению эксперта, с Турцией может соперничать Египет, хотя летом там довольно жарко и пока страна закрыта. Также можно поехать в Тунис или выбрать курорты Средиземноморья.

Напомним, что налог в турецких отелях начнут собирать с 1 апреля 2020 года и составит он 1% от стоимости проживания. В 2021 году налог вырастет до 2%.