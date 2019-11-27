Эксперты выяснили, как много Наташ отдыхает в Турции

Эксперты сервиса "Туту.ру" изучили данные по бронированию авиабилетов за год и выяснили, россиянки с каким именем чаще всего посещают Турцию. Местные жители страны уверены, что большинство туристок зовут Наташа.

Специалисты проанализировали все купленные билеты с ноября 2018-го по ноябрь 2019 года. Оказалось, что среди туристок, посетивших в этот период Турцию, действительно больше всего женщин с именем Наташа. Чуть реже страну посещают Елены.

Рассмотрев все туристические направления, эксперты выяснили, что больше всего среди россиянок путешествуют девушки с именами Елена, Наталья, Ольга и Татьяна.

Так, у Татьян крайне популярен Азербайджан, а Натальи любят посещать не только Турцию, но также Грузию и Украину.