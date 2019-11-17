Зачем лысеющие мужчины массово едут в Турцию

Зачем сотни лысеющих мужчин едут в Турцию

Прогуливаясь по улицам Стамбула, вы непременно увидите лысеющих мужчин с красными точками на голове. Они гуляют по городу в компаниях, говорят на иностранных языках, а их головы перевязаны резинкой с каким-то логотипом.

Соцсети

Как выяснил "Рамблер", сотни тысяч почти облысевших мужчин отправляются в Турцию для трансплантации волос, а логотип на резиночке, на самом деле, название центра, в котором они делали процедуру.

Так, одна из самых популярных операций в Турции привлекает туристов со всего мира, потому как известно, что в стране работает большое количество квалифицированных специалистов по этой части. Только представьте, ежедневно турецкие врачи выполняют около 250 таких операций!

Трансплантация волос стала одним из самых популярных направлений медицинского туризма еще и потому, что клиентам предлагается широкий выбор клиник и доступные цены. В среднем операция обходится в 1500-2500 евро, в зависимости от зоны облысения.

Оказывается, процедура уже доказала свою эффективность. Сотни мужчин проверили на себе "стрип-метод" трансплантации волос. Он заключается в том, что с затылка изымаются волосяные луковицы и пересаживаются в зону облысения.

Причем чтобы поместить фоликул, в скальпе делаются небольшие надрезы. Отсюда кровяные точки на месте "внедрения" новых волос.

Среди минусов пересадки волос в Турции эксперты называют риск мошенничества, потому как в стране есть и подпольные клиники по траснплантации. Еще в 2014 году Международное общество восстановительной хирургии волос предупреждало об увеличении числа людей без медицинского образования, которые работают с "головами" туристов.