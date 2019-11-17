Зачем лысеющие мужчины массово едут в Турцию

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Зачем сотни лысеющих мужчин едут в Турцию 

Рамблер 1 час назад
Прогуливаясь по улицам Стамбула, вы непременно увидите лысеющих мужчин с красными точками на голове. Они гуляют по городу в компаниях, говорят на иностранных языках, а их головы перевязаны резинкой с каким-то логотипом.
Соцсети
Как выяснил "Рамблер", сотни тысяч почти облысевших мужчин отправляются в Турцию для трансплантации волос, а логотип на резиночке, на самом деле, название центра, в котором они делали процедуру.
Так, одна из самых популярных операций в Турции привлекает туристов со всего мира, потому как известно, что в стране работает большое количество квалифицированных специалистов по этой части. Только представьте, ежедневно турецкие врачи выполняют около 250 таких операций!
Трансплантация волос стала одним из самых популярных направлений медицинского туризма еще и потому, что клиентам предлагается широкий выбор клиник и доступные цены. В среднем операция обходится в 1500-2500 евро, в зависимости от зоны облысения.
Оказывается, процедура уже доказала свою эффективность. Сотни мужчин проверили на себе "стрип-метод" трансплантации волос. Он заключается в том, что с затылка изымаются волосяные луковицы и пересаживаются в зону облысения.
Причем чтобы поместить фоликул, в скальпе делаются небольшие надрезы. Отсюда кровяные точки на месте "внедрения" новых волос.
Среди минусов пересадки волос в Турции эксперты называют риск мошенничества, потому как в стране есть и подпольные клиники по траснплантации. Еще в 2014 году Международное общество восстановительной хирургии волос предупреждало об увеличении числа людей без медицинского образования, которые работают с "головами" туристов.
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Редактор:  Диана Овсепян
Теги:
Новости путешествий , Видео
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