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Авиабилеты резко подорожали 

Рамблер 1 час назад
Цены на авиабилеты резко вырастут в начале 2020 года, причем это коснется и внутренних, и международных направлений. Об этом пишет газета "Известия", ссылаясь на информацию, предоставленную онлайн-сервисами по бронированию билетов.
Представителе портала "Туту.ру" отмечают, что перелет по России станет дороже на 6,5% и будет стоить в среднем 12 231 рубль, билеты на зарубежные рейсы вырастут в цене на 5%, до 26 353 рублей.
Сильнее всего цены выросли на портале OneTwoTrip, стоимость перелета по России возрастет на 18%, а за границу — на 10%.
В качестве одной из причин такого роста называется то, что авиакомпании не получили компенсаций в размере 23 миллиардов рублей за рост цен на топливо, которые были обещаны в 2018.
Ранее "Рамблер" писал о том, что подавляющее большинство авиапассажиров не знают о своих правах.
Редактор:  Катя Кобышева
Теги:
Новости путешествий , Видео , газета "Известия"
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