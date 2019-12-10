Авиабилеты резко подорожали

Цены на авиабилеты резко вырастут в начале 2020 года, причем это коснется и внутренних, и международных направлений. Об этом пишет газета "Известия", ссылаясь на информацию, предоставленную онлайн-сервисами по бронированию билетов.

Представителе портала "Туту.ру" отмечают, что перелет по России станет дороже на 6,5% и будет стоить в среднем 12 231 рубль, билеты на зарубежные рейсы вырастут в цене на 5%, до 26 353 рублей.

Сильнее всего цены выросли на портале OneTwoTrip, стоимость перелета по России возрастет на 18%, а за границу — на 10%.

В качестве одной из причин такого роста называется то, что авиакомпании не получили компенсаций в размере 23 миллиардов рублей за рост цен на топливо, которые были обещаны в 2018.