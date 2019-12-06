Выяснилось, что подавляющее большинство авиапассажиров не знают о своих правах

Подавляющая часть авиапассажиров не знакома со своими законными правами. Об этом говорит опрос сервиса AirHelp.

Так, специалисты проанализировали ответы 10 429 респондентов из Европы и Канады и еще более тысячи американцев.

Результаты показали, что 85% людей не знают о своих правах. При этом больше четверти пассажиров даже не пытаются подать на компенсацию после задержки или отмены своего рейса, потому как уверены, что авиакомпания их проигнорирует.

Интересно, что 70% опрошенных европейцев заявили, что перевозчики отклоняют около 40% заявлений на компенсацию. Причем 60% пассажиров не останавливаются на одном заявлении, а пытаются как-то повлиять на компанию.

29% участников опроса получали вместо денежной компенсации ваучеры, а каждый пятый респондент согласился на неполное возмещение. Так, люди решали, что им полагается лишь предоставление проживания и питания в случае задержки рейса.