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Спящий годами вулкан проснулся рядом с туристами 

Рамблер 2 часа назад
На острове Уайт Айленд в Новой Зеландии проснулся спящий с 2001 года вулкан.
В момент извержения рядом с вулканом находились десятки туристов, около 20 человек пострадали. Некоторые из них находятся в критическом состоянии, но одного человека спасти не удалось.
"Я могу подтвердить, что погиб один человек", — заявил представитель полиции Джон Тимс газете New Zealand Herald.
Второй секретарь посольства РФ в Новой Зеландии Артур Закаев прокомментировал ситуацию СМИ.
"На данный момент известно, что от 50 до 100 туристов находились в районе вулкана, когда он начал извергаться. Около 20 человек пострадало, все они доставлены в медучреждения. Среди них граждан России пока, на данный момент нет. Мы отслеживаем ситуацию и в случае необходимости готовы отреагировать", — цитируют в Daily storm российского дипломата.
Премьер-министр страны Джасинда Ардерн на пресс-конференции подтвердила, что у подножия вулкана находилось около 100 человек. На место происшествия отправлены вертолеты с аварийной и медицинской помощью.
Ранее "Рамблер" рассказывал, где еще могут извергаться вулканы.
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Редактор:  Диана Овсепян
Теги:
Новости путешествий , Видео
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