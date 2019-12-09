Спящий годами вулкан проснулся рядом с туристами

На острове Уайт Айленд в Новой Зеландии проснулся спящий с 2001 года вулкан.

В момент извержения рядом с вулканом находились десятки туристов, около 20 человек пострадали. Некоторые из них находятся в критическом состоянии, но одного человека спасти не удалось.

"Я могу подтвердить, что погиб один человек", — заявил представитель полиции Джон Тимс газете New Zealand Herald.

Второй секретарь посольства РФ в Новой Зеландии Артур Закаев прокомментировал ситуацию СМИ.

"На данный момент известно, что от 50 до 100 туристов находились в районе вулкана, когда он начал извергаться. Около 20 человек пострадало, все они доставлены в медучреждения. Среди них граждан России пока, на данный момент нет. Мы отслеживаем ситуацию и в случае необходимости готовы отреагировать", — цитируют в Daily storm российского дипломата.

Премьер-министр страны Джасинда Ардерн на пресс-конференции подтвердила, что у подножия вулкана находилось около 100 человек. На место происшествия отправлены вертолеты с аварийной и медицинской помощью.