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Где все еще могут извергаться вулканы 

Рамблер 1 час назад
Где все еще могут извергаться вулканы
Фото: Wikipedia.org
Большинство вулканов на Земле остаются потухшими, но никто не гарантирует, что извержение не начнется внезапно. Существует много "спящих", которые находятся в густонаселенных районах, в том числе и туристических. "Рамблер" рассказывает, каких вулканов стоит опасаться.

Вулкан Сарычева, Курильские острова

Последнее извержение этого вулкана произошло в 2009 году. Его раннюю активность смогли заметить космонавты с борта МКС. В течение трех дней наблюдался сильный выброс лавы, из-за чего берег моря отступил на 400 метров. Лава также накрыла снежники, из-за чего случился сход лахаров. В результате извержения увеличилась площадь острова, но лава выжгла 30 квадратных километров растительности.

Этна, Италия

Wikipedia.org
Вулкан Этна расположен на Сицилии и действует до сих пор. Он считается одним из самых высоких действующих вулканов в Европе. Активность вулкана происходит практически каждый год. Иногда он просто выбрасывает лаву, но часто она растекается и уничтожает автострады, доходит до населенных пунктов, а дым блокирует ближайшие аэропорты. Ученые предупреждают, что поведение Этны в последнее время меняется. Если раньше местные жители считали его "дружелюбным", то теперь его активность становится разрушительной.

Эйяфьядлайёкюдль, Исландия

Wikipedia.org
В 2010 году весь мир запомнил название этого вулкана из-за его необычности. В том же году произошло извержение с большими объемами выброса пепла в воздух. В тот год он проснулся впервые за 200 лет, и никто не был к этому готов. Дело в том, что Эйяфьядлайёкюдль все это время считался спящим. Последствия его активности распространились на всю Европу: многие страны закрыли свое воздушное пространство из-за опасности падения самолетов. Многие ученые считают, что его извержение может стать толчком для активности других вулканов.
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Редактор:  Елизавета Назарова
Теги:
Новости путешествий
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