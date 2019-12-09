В Москве собирают огромный щит

Ролик рассказывает о строительстве Большой кольцевой линии метро. Для этого в столицу доставили тоннелепроходческий комплекс «Победа». Сейчас он разобран, но в ближайшее время его начнут собирать. Щит разрабатывался специально для Москвы с учётом геологии участков, где пройдёт метро. Создавали комплекс в Китае силами российских и китайских специалистов, потом привезли в Санкт-Петербург по Северному морскому пути, а уже оттуда он попал в Москву.