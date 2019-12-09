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В Москве собирают огромный щит 

Рамблер 3 часа назад
Ролик рассказывает о строительстве Большой кольцевой линии метро. Для этого в столицу доставили тоннелепроходческий комплекс «Победа». Сейчас он разобран, но в ближайшее время его начнут собирать. Щит разрабатывался специально для Москвы с учётом геологии участков, где пройдёт метро. Создавали комплекс в Китае силами российских и китайских специалистов, потом привезли в Санкт-Петербург по Северному морскому пути, а уже оттуда он попал в Москву.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что в Москве появится ещё одна канатная дорога. 
Редактор:  Елена Красовская
Теги:
Новости путешествий , Видео
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