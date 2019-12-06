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В Москве появится еще одна канатная дорога 

Рамблер + ещё 1 2 часа назад
В Москве появится еще одна канатная дорога
Фото: РИА Новости
В 2023 году в Москве появится новая канатная дорога между станциями метро «Сходненская» и «Речной вокзал», сообщает ТАСС.
Дорога соединит районы Левобережный, Северное Тушино и Южное Тушино, разделенные Химкинским водохранилищем.
Как рассказал вице-мэр города по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов, в финал конкурса на концессию канатной дороги вышли два консорциума.
Один из них, «Московские канатные дороги», строил канатную дорогу на Воробьевых горах. Во второй консорциум входят французская компания POMA SAS, ее дочерняя компания ООО «Национальные канатные дороги» и инвестиционная компания «Регион». Инвестиции в проект составят более 3 млрд рублей, бюджетных средств вложено не будет.
Победитель будет определен до 16 декабря на основании критериев, в числе которых — наличие кондиционеров в кабинах, частота движения, количество бесплатных дней работы в год и прочее, заявил Ефимов. Срок концессии составит 25 лет.
Канатная дорога будет интегрирована в городскую транспортную сеть, оплатить проезд по ней можно будет картой «Тройка».
Ожидается, что ежедневно по маршруту будет проезжать до 19 тысяч человек.
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Редактор:  Мария Королева
Теги:
Новости путешествий , Владимир Ефимов , ИТАР-ТАСС
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