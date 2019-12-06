В Москве появился аэропорт имени Ломоносова 

Видео продолжает тему присвоения российским аэропортам имён великих людей. Отныне московский аэропорт Домодедово носит имя учёного Михаила Васильевича Ломоносова. Портрет Ломоносова теперь украшает фасад здания, а имя учёного указывается вместе с привычным названием. Кстати, за право носить имя Ломоносова с Домодедово боролся аэропорт Архангельска, откуда учёные родом, однако в итоге победа досталась московской воздушной гавани.
Ранее «Рамблер» рассказывал, какие неприятности ждут русских за границей.