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В Москве появился аэропорт имени Ломоносова 

Рамблер 1 час назад
Видео продолжает тему присвоения российским аэропортам имён великих людей. Отныне московский аэропорт Домодедово носит имя учёного Михаила Васильевича Ломоносова. Портрет Ломоносова теперь украшает фасад здания, а имя учёного указывается вместе с привычным названием. Кстати, за право носить имя Ломоносова с Домодедово боролся аэропорт Архангельска, откуда учёные родом, однако в итоге победа досталась московской воздушной гавани.
Ранее «Рамблер» рассказывал, какие неприятности ждут русских за границей. 
Редактор:  Елена Красовская
Теги:
Новости путешествий , Видео , Михаил Ломоносов , Аэропорт Домодедово
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