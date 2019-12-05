Какие неприятности ждут русских за границей

Отправляясь в путешествие, стоит быть готовым не только к новым открытиям, но и не самым приятным сюрпризам. "Рамблер" рассказывает, какие сложности могут поджидать за границей любого россиянина.

Еда

Непривычная пища может спровоцировать проблемы с желудком. В лучшем случае вы испытаете легкий дискомфорт и тяжесть, а в худшем — перенесете отправление. Не стоит обедать в сомнительных местах, есть немытые овощи и фрукты, а воду лучше покупать в бутылках.

Карманники

Опытные мошенники с легкостью вычислят туриста в толпе. Будьте бдительны, придерживайте сумку перед собой, а в задние карманы джинсов или рюкзак не кладите ничего ценного. Если вам попытаются вручить "подарок" на улице, не вступайте в разговоры и ничего не берите в руки. Это мошенники!

Солнце

Если вы отправились в жаркую страну, обязательно возьмите с собой солнцезащитные средства с высоким уровнем защиты. Не появляйтесь на солнце в часы пиковой активности с 12 до 16 часов часов дня, носите свободную легкую одежду с длинными рукавами и головной убор, чтобы избежать ожогов.