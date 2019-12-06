Выяснилось, как часто россияне отдыхают за границей

Эксперты раскрыли частоту отдыха россиян за границей. Об этом говорят результаты опроса, который провел онлайн-сервис Aviasales.

Оказалось, что 23% россиян посещают две зарубежные страны каждый год, причем у этих туристов большой популярностью пользуются безвизовые маршруты (Армения, Таиланд, ОАЭ).

Еще 12% опрошенных рассказали, что в среднем посещают по три зарубежные страны в год, стараясь уместить в одну поездку несколько направлений.

А вот 16% позволяет себе отдых в четырех иностранных государствах ежегодно. Многим из них удается посетить несколько стран за раз, потому как они выбирают туры по Европе или многодневные круизы.

При этом 49% признались, что отправляются в отпуск только один раз в год, поэтому могут позволить себе отдых лишь в одной стране.