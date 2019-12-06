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Выяснилось, как часто россияне отдыхают за границей 

Рамблер 1 час назад
Эксперты раскрыли частоту отдыха россиян за границей. Об этом говорят результаты опроса, который провел онлайн-сервис Aviasales.
Оказалось, что 23% россиян посещают две зарубежные страны каждый год, причем у этих туристов большой популярностью пользуются безвизовые маршруты (Армения, Таиланд, ОАЭ).
Еще 12% опрошенных рассказали, что в среднем посещают по три зарубежные страны в год, стараясь уместить в одну поездку несколько направлений.
А вот 16% позволяет себе отдых в четырех иностранных государствах ежегодно. Многим из них удается посетить несколько стран за раз, потому как они выбирают туры по Европе или многодневные круизы.
При этом 49% признались, что отправляются в отпуск только один раз в год, поэтому могут позволить себе отдых лишь в одной стране.
Ранее "Рамблер" писал о популярных среди россиян новогодних турах.
Редактор:  Диана Овсепян
Теги:
Новости путешествий , Видео
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