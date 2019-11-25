Названы популярные новогодние туры среди россиян

Стали известны самые популярные направления среди россиян на Новый год.

Оказалось, что внутри страны лидируют курорты Краснодарского края, а также Крым и Кавказские Минеральные Воды.

Специалисты подсчитали, что в пределах РФ новогодняя поездка обойдется в 18-25 тысяч рублей.

А вот самый дешевый пятидневный тур за границу стоит 35 тысяч рублей.

При этом самые популярные заграничные направления — Таиланд, Куба, Доминиканская Республика, ОАЭ, Шри-Ланка, Турция, Гоа, Индонезия, Майлазия.

Отметим, что Европы среди популярных направлений нет, потому как цены на отдых там сильно подорожали. Оному человеку придется потратить на новогоднюю поездку в Европу от 80-90 тысяч рублей.