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Составлен список самых опасных для поездок стран 

Рамблер 3 часа назад
Названы страны, которые можно считать самыми опасными для путешествий. Локации, куда туристам не рекомендуется отправляться, назвала главный редактор портала "Мир впечатлений" Елена Шпиз.
По ее словам, Мексика, Бразилия и Венесуэла считаются одними из самых опасных для путешественников. В этих странах процветает криминал из-за ого, что большинство людей живут за чертой бедности. Поэтому богатым туристам стоит вести себя скромнее и не провоцировать местных на преступления.
В качестве примера эксперт приводила Олимпиаду в 2016 году, которая проходила в Рио-де-Жанейро. По ее словам, тогда ни один турист не уехал из страны не ограбленным.
Ранее "Рамблер" писал, что стало известно, в какие дни россияне покупают билеты чаще всего.
Редактор:  Стелла Шмель
Теги:
Новости путешествий , Видео
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