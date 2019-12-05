Составлен список самых опасных для поездок стран 

Названы страны, которые можно считать самыми опасными для путешествий. Локации, куда туристам не рекомендуется отправляться, назвала главный редактор портала "Мир впечатлений" Елена Шпиз.
По ее словам, Мексика, Бразилия и Венесуэла считаются одними из самых опасных для путешественников. В этих странах процветает криминал из-за ого, что большинство людей живут за чертой бедности. Поэтому богатым туристам стоит вести себя скромнее и не провоцировать местных на преступления.
В качестве примера эксперт приводила Олимпиаду в 2016 году, которая проходила в Рио-де-Жанейро. По ее словам, тогда ни один турист не уехал из страны не ограбленным.
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