В какие дни россияне покупают билеты чаще всего

Эксперты сервиса путешествий провели опрос и узнали, какие дни у россиян стали самыми популярными для покупки билетов. В опросе портала OneTwoTrip участвовали 2712 человек.

Чаще всего на решение о покупке билетов влияет их стоимость и день зарплаты. Некоторые участники опроса учитывают при выборе начало или конец рабочей недели.

Как выяснилось, что по понедельникам россияне чаще всего покупают билеты на поезд, таких набралось 15,8%. В пятницу билет на поезд берут 13,1% россиян, а в среду — 10,3%.

Самым популярным днем покупки авиабилетов стал вторник, в этот день билеты берут 11,5% путешественников, в субботу покупку совершают 10%, а 9,2% — в понедельник.