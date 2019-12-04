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В какие дни россияне покупают билеты чаще всего 

Рамблер 1 час назад
Эксперты сервиса путешествий провели опрос и узнали, какие дни у россиян стали самыми популярными для покупки билетов. В опросе портала OneTwoTrip участвовали 2712 человек.
Чаще всего на решение о покупке билетов влияет их стоимость и день зарплаты. Некоторые участники опроса учитывают при выборе начало или конец рабочей недели.
Как выяснилось, что по понедельникам россияне чаще всего покупают билеты на поезд, таких набралось 15,8%. В пятницу билет на поезд берут 13,1% россиян, а в среду — 10,3%.
Самым популярным днем покупки авиабилетов стал вторник, в этот день билеты берут 11,5% путешественников, в субботу покупку совершают 10%, а 9,2% — в понедельник.
Ранее "Рамблер" писал, сколько стоит путешествие на Дальний Восток.
Редактор:  Катя Кобышева
Теги:
Новости путешествий , Видео
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