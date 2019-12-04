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Самые странные вещи, которые украли туристы из отелей 

Рамблер 1 час назад
Сотрудники отелей назвали самые странные вещи, которые туристы забирали с собой из номеров. Результатами опроса поделился путеводитель по отелям и гостиницам Wellness Heaven.
Например, в Берлине один из постояльцев отеля вытащил из номера всю сантехнику: душевую лейку, установку для гидромассажа, сиденье унитаза, сливную трубу и даже раковину. В Зауэрланде турист всю ночь разбирал стереосистему в оздоровительном центре, а на Мальдивах постоянно крадут цветы.
Сотрудник итальянского отеля припомнил историю, как украли рояль. Нередко воруют таблички с номерами, размещенные на двери.
Из французской гостиницы однажды пытались вывезти чучело кабана, кражу быстро заметили, а друзьям неудачливого воришки пришлось заплатить.
Ранее "Рамблер" писал о секретах удачного путешествия, которые раскрыла туристка, посетившая 196 стран.
Редактор:  Катя Кобышева
Теги:
Новости путешествий , Видео
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