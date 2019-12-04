Самые странные вещи, которые украли туристы из отелей

Сотрудники отелей назвали самые странные вещи, которые туристы забирали с собой из номеров. Результатами опроса поделился путеводитель по отелям и гостиницам Wellness Heaven.

Например, в Берлине один из постояльцев отеля вытащил из номера всю сантехнику: душевую лейку, установку для гидромассажа, сиденье унитаза, сливную трубу и даже раковину. В Зауэрланде турист всю ночь разбирал стереосистему в оздоровительном центре, а на Мальдивах постоянно крадут цветы.

Сотрудник итальянского отеля припомнил историю, как украли рояль. Нередко воруют таблички с номерами, размещенные на двери.

Из французской гостиницы однажды пытались вывезти чучело кабана, кражу быстро заметили, а друзьям неудачливого воришки пришлось заплатить.