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Туристка, посетившая 196 стран, раскрыла секреты удачного путешествия 

Рамблер 51 минуту назад
Девушка посетила 196 стран и дала советы туристам
Фото: @lexielimitless
21-летней американке Лекси Элфорд удалось посетить 196 стран за три года и стать самой молодой путешественницей, объездившей все государства, признанные ООН. Не так давно девушка раскрыла другим туристам секреты удачной поездки.
В первую очередь Элфорд рекомендует выделять на каждый город минимум три дня. Если перемещаться чаще, можно очень быстро "выгореть".
Американка также советует сделать два загранпаспорта, — это может упростить процедуру получения визы в не самые туристические места.
Помимо этого путешественница рассказала, как бороться с наглыми таксистами. Если водитель довез вас до отеля и требует слишком высокую оплату, нужно немедленно выйти из машины и обратиться за помощью к сотрудникам отеля.
Напомним, ранее "Рамблер" делился советами, которые помогут провести отпуск без бед.
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Редактор:  Ангелина Ордовская
Теги:
Новости путешествий , ООН
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