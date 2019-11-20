Девушка посетила 196 стран и дала советы туристам

Туристка, посетившая 196 стран, раскрыла секреты удачного путешествия

21-летней американке Лекси Элфорд удалось посетить 196 стран за три года и стать самой молодой путешественницей, объездившей все государства, признанные ООН . Не так давно девушка раскрыла другим туристам секреты удачной поездки.

В первую очередь Элфорд рекомендует выделять на каждый город минимум три дня. Если перемещаться чаще, можно очень быстро "выгореть".

Американка также советует сделать два загранпаспорта, — это может упростить процедуру получения визы в не самые туристические места.

Помимо этого путешественница рассказала, как бороться с наглыми таксистами. Если водитель довез вас до отеля и требует слишком высокую оплату, нужно немедленно выйти из машины и обратиться за помощью к сотрудникам отеля.