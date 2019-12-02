Названы самые дешевые страны для туров на Рождество

Названы самые дешевые страны для поездок на Рождество

Эксперты выяснили, что россияне чаще всего бронируют на рождественский отдых страны, куда предусмотрены пакетные туры с чартерными рейсами. Об этом говорится на сайте Ассоциации туроператоров России

Самой популярной у русских туристов стала Италия, где недельный тур обойдется в 36 тысяч рублей на двоих. Причем это не только традиционные "экскурсионки", но и горнолыжные туристические маршруты.

Второй по популярности и выгодности стала Чехия, где в Рождество можно восемь дней отдыхать примерно за 28 тысяч рублей на одного человека. Третье место заняла Австрия.

При этом, в среднем недельный тур в Европу на двоих обойдется в 80-85 тысяч рублей.

В список самых популярных рождественских направлений россиян вошли Швейцария, Франция, Германия, Испания, Венгрия, Андорра и Финляндия. А в направлении Прибалтики и Стамбула спрос среди россиян возрос на 25%.