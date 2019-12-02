Названы самые дешевые страны для туров на Рождество

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Названы самые дешевые страны для поездок на Рождество 

Рамблер 3 часа назад
Эксперты выяснили, что россияне чаще всего бронируют на рождественский отдых страны, куда предусмотрены пакетные туры с чартерными рейсами. Об этом говорится на сайте Ассоциации туроператоров России.
Самой популярной у русских туристов стала Италия, где недельный тур обойдется в 36 тысяч рублей на двоих. Причем это не только традиционные "экскурсионки", но и горнолыжные туристические маршруты.
Второй по популярности и выгодности стала Чехия, где в Рождество можно восемь дней отдыхать примерно за 28 тысяч рублей на одного человека. Третье место заняла Австрия.
При этом, в среднем недельный тур в Европу на двоих обойдется в 80-85 тысяч рублей.
В список самых популярных рождественских направлений россиян вошли Швейцария, Франция, Германия, Испания, Венгрия, Андорра и Финляндия. А в направлении Прибалтики и Стамбула спрос среди россиян возрос на 25%.
Ранее "Рамблер" сообщал, куда россияне отправятся на Новый год.
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Редактор:  Диана Овсепян
Теги:
Новости путешествий , Видео , Ассоциация туроператоров России
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