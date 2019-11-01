Россияне рассказали, куда отправятся на Новый год

Сервис OneTwoTrip опросил 1400 человек и выяснил, где россияне планируют отмечать Новый Год.

Оказалось, что большая часть респондентов (70%) решили встречать 2020 год вне дома. Еще 26% не собираются никуда уезжать, а 4,6% опрошенных все еще думают, как провести каникулы.

Среди тех, кто решил отправиться в путешествие, 24% отметили, что их главная цель — смена обстановки. 18% надеятся использовать праздники, чтобы навестить родных и почти столько же россиян хотят улететь в жаркие страны.

6% опрошенных подчеркнули, что следуют традиции уезжать куда-либо во время праздников, а 4% сослались на желание избежать праздничной суеты.