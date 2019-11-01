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Россияне рассказали, куда отправятся на Новый год 

Рамблер 2 часа назад
Сервис OneTwoTrip опросил 1400 человек и выяснил, где россияне планируют отмечать Новый Год.
Оказалось, что большая часть респондентов (70%) решили встречать 2020 год вне дома. Еще 26% не собираются никуда уезжать, а 4,6% опрошенных все еще думают, как провести каникулы.
Среди тех, кто решил отправиться в путешествие, 24% отметили, что их главная цель — смена обстановки. 18% надеятся использовать праздники, чтобы навестить родных и почти столько же россиян хотят улететь в жаркие страны.
6% опрошенных подчеркнули, что следуют традиции уезжать куда-либо во время праздников, а 4% сослались на желание избежать праздничной суеты.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал о лучших направлениях для путешествий в 2020 году. 
Теги:
Новости путешествий , Видео
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