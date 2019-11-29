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Названы неожиданные преимущества мест у иллюминатора в самолете 

Рамблер 1 час назад
Те пассажиры, которые сидят около иллюминаторов в самолете, гораздо меньше рискуют заразиться респираторными заболеваниями в период гриппа и простуд. Такие выводы сделали в американском Университете Эорми.
Ученые решили, что человек, сидящий у окна гораздо меньше контактирует с пассажирами, а значит риск "подхватить" у попутчиков болезнь уменьшается. Так, в среднем пассажир у прохода за один рейс имеет 64 близких контакта с попутчиками, сидящий в середине своего ряда — 58, а счастливчик "у окошка" — всего 12 контактов.
Специалисты отметили, что еще больше обезопасить себя от заразы можно, если не вставать со своего места во время полета.
Важно, что в среднем риск подхватить грипп или простуду в полете составляет 3%, но если больной сидит на расстоянии двух кресел от вас — все 80%.
Для профилактики пассажирам рекомендуется мыть руки с мылом или обрабатывать дезинфицирующими средствами. В идеале следует обработать салфетками окружающие поверхности и не касаться руками носа, рта и глаз.
Ранее "Рамблер" сообщал о средстве, которое может снять запрет на провоз алкоголя в самолете.
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Редактор:  Диана Овсепян
Теги:
Новости путешествий , Видео
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