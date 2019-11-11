В РФ снимут запрет на провоз жидкости в самолете

Создано средство, которое снимет запрет на провоз жидкости в самолет

В РФ создали средство, которое позволит снять запрет на провоз емкостей с жидкостью на борт самолета.

Так, специалисты российской компании "Ратэк" разработали специальный сканер, который может распознавать содержимое различных емкостей.

"Компания "Ратэк" занимается проектом по созданию системы, которая на основе нейтронных технологий выявляет минимальное количество любого вещества в закрытой упаковке. Для жителей страны это означает отказ от запрета на провоз жидкости и других веществ в самолетах, поездах и других местах массового скопления людей. Эта технология сильно упростит контроль за перевозом взрывчатых веществ", — сообщил СМИ президент некоммерческого партнерства "Руссофт", руководитель рабочей группы SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Валентин Макаров.

Эксперт отметил, что проект уже одобрен регуляторами, а первая такая система была внедрена в аэропорту "Внуково"

По словам Макарова, чтобы провоз жидкостей вновь разрешили, система должна быть внедрена во всех аэропортах и вокзалах, а для этого нужны серьезные финансовые вложения. Эксперт считает, что в вопросе внедрения инновационного метода технических проблем нет.