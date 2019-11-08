Стало известно, когда закроется последний аэропорт 

Председатель совета директоров экосистемы группы «Русские инвестиции» и руководитель проекта «Технический прогресс и экономика будущего» Кирилл Игнатьев рассказал, когда в мире закроется последний аэропорт. По мнению эксперта, это произойдет в 2069 году.
В 2042-м большая часть транспорта станет беспилотной, а уже к 2069-му появится магнитный бесколесный транспорт, который вытеснит стандартные авиалайнеры и аэропорты вместе с ними.
Такой прогноз Игнатьев сделал на основе исследования и опроса 370 ученых и технологических лидеров по всему миру. Эксперт убежден, что аэропорты закроются по той причине, что взлет любого средства передвижения станет вертикальным.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал, когда выгоднее всего покупать билет на самолет.