Стало известно, когда закроется последний аэропорт

Председатель совета директоров экосистемы группы «Русские инвестиции» и руководитель проекта «Технический прогресс и экономика будущего» Кирилл Игнатьев рассказал, когда в мире закроется последний аэропорт. По мнению эксперта, это произойдет в 2069 году.

В 2042-м большая часть транспорта станет беспилотной, а уже к 2069-му появится магнитный бесколесный транспорт, который вытеснит стандартные авиалайнеры и аэропорты вместе с ними.

Такой прогноз Игнатьев сделал на основе исследования и опроса 370 ученых и технологических лидеров по всему миру. Эксперт убежден, что аэропорты закроются по той причине, что взлет любого средства передвижения станет вертикальным.