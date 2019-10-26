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Когда выгоднее покупать билет на самолет 

Рамблер 37 минут назад
Когда выгоднее покупать билет на самолет
Фото: depositphotos.com
Очевидно, что покупать авиабилет следует заранее, но когда лучше всего это делать? «Рамблер» поможет в этом разобраться.
Как показывает статистика сервисов по продаже билетов на самолет, его стоимость может повыситься на 40% за неделю до вылета. Угадать, когда дешевле всего покупать билеты — сложно. Одни говорят, что авиабилеты на внутренние линии лучше покупать за 21 день до отправления, а на международных маршрутах — за 34 дня. А другие, что за 4 и 5 месяцев соответственно.
Также советуют обращать внимание на день недели. Большинство экспертов утверждают, что дешевле всего приобретать авиабилеты во вторник, среду и субботу. Но стоимость билетов может поменяться несколько раз за день, и поэтому вот еще один совет — чаще всего скидки предлагаются по вторникам около 15:00 и в среду в 1:00 (часовой пояс города, где находится головной офис авиакомпании).
И, напоследок, пользуйтесь метапоиском авиабилетов, который позволяет сравнить цены у различных авиакомпаний и агентств. Ведь даже в назначенный день и час другой перевозчик может сделать более выгодное предложение.
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Теги:
Новости путешествий
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