Когда выгоднее покупать билет на самолет

Очевидно, что покупать авиабилет следует заранее, но когда лучше всего это делать? «Рамблер» поможет в этом разобраться.

Как показывает статистика сервисов по продаже билетов на самолет, его стоимость может повыситься на 40% за неделю до вылета. Угадать, когда дешевле всего покупать билеты — сложно. Одни говорят, что авиабилеты на внутренние линии лучше покупать за 21 день до отправления, а на международных маршрутах — за 34 дня. А другие, что за 4 и 5 месяцев соответственно.

Также советуют обращать внимание на день недели. Большинство экспертов утверждают, что дешевле всего приобретать авиабилеты во вторник, среду и субботу. Но стоимость билетов может поменяться несколько раз за день, и поэтому вот еще один совет — чаще всего скидки предлагаются по вторникам около 15:00 и в среду в 1:00 (часовой пояс города, где находится головной офис авиакомпании).

И, напоследок, пользуйтесь метапоиском авиабилетов, который позволяет сравнить цены у различных авиакомпаний и агентств. Ведь даже в назначенный день и час другой перевозчик может сделать более выгодное предложение.