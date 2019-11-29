Таинственные двери, которые лучше оставить закрытыми

Смотрите видео и узнайте о тайнах, которые хранятся за закрытыми дверями. Загадки скрываются в секретных комнатах или сейфах, которые всё ещё никто не может или не решается открыть. Так, храм Падманабхасвами в штате Керала в Индии, построенный в 16 веке в честь бога Вишну, содержит несметные богатства знаменитой семьи. По крайней мере, так говорят местные предания. Несколько лет назад правительство захотело проверить это, но старейшины заявили, что вскрывать дверь сокровищницы — значит проявить неуважение к Вишну, которая может привести к всеобщим бедствиям. Позднее пять из шести дверей всё-таки вскрыли, и там обнаружились уникальные сокровища. Но вот последняя, шестая дверь и по сей день остаётся закрытой, и что скрывает она — загадка.