Москву признали лучшим городом для туризма в мире

Российская столица одержала победу в номинации "Лучшее туристское направление. Город" престижной премии World Travel Awards. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своих соцсетях.

"Мы взяли одну из самых престижных премий туриндустрии. Только что завершилась церемония награждения победителей, где нам вручили туристический "Оскар" в главной номинации. В этом году столицу уже посетили 19,5 миллиона туристов, а впереди еще новогодние праздники. И это не считая 45 миллионов экскурсантов, которые приезжали к нам на день. Это высокая оценка нашей работы и всех москвичей", — написал в своем Instagram мэр Москвы.

Важно, что российская столица обошла в этой номинации красивейшие города мира — Лондон, Нью-Йорк, Лиссабон, Париж, Санкт-Петербург, Сидней, Рио-де-Жанейро. Большинство представителей-экспертов туриндустрии и самих путешественников проголосовало за Москву.