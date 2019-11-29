Москву признали лучшим городом для туризма в мире 

Российская столица одержала победу в номинации "Лучшее туристское направление. Город" престижной премии World Travel Awards. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своих соцсетях.
"Мы взяли одну из самых престижных премий туриндустрии. Только что завершилась церемония награждения победителей, где нам вручили туристический "Оскар" в главной номинации. В этом году столицу уже посетили 19,5 миллиона туристов, а впереди еще новогодние праздники. И это не считая 45 миллионов экскурсантов, которые приезжали к нам на день. Это высокая оценка нашей работы и всех москвичей", — написал в своем Instagram мэр Москвы.
Важно, что российская столица обошла в этой номинации красивейшие города мира — Лондон, Нью-Йорк, Лиссабон, Париж, Санкт-Петербург, Сидней, Рио-де-Жанейро. Большинство представителей-экспертов туриндустрии и самих путешественников проголосовало за Москву.
"Это город с богатой историей и культурой, с одной из крупнейших экономик мира, огромный деловой мегаполис. Туристы из разных стран, приезжая в Москву, получают положительные впечатления, приобретают уникальный опыт и чувствуют себя комфортно и безопасно", — заявила председатель столичного комитета по туризму Екатерина Проничева.
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