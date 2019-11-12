Какие города туристы фотографируют больше всего

Специалисты провели исследование и выяснили, какой город больше всего нравится фотографировать людям. РИА Новости делятся результатами исследования, проведенного сервисом "Облако Mail.ru". Рейтинг основан на технологии компьютерного зрения.

Санкт-Петербург опередил Москву на 10% по количеству фотографий. Самыми популряными местами у туристов стали Дворцовая площадь, Эрмитаж , Петергоф, Казанский кафедральный собор, Екатерининский дворец и храм Спаса на Крови. В Москве туристы чаще всего снимаются на Красной площади и в Кремле, а также у Исторического музея, ГУМа, мавзолея, храма Василия Блаженного, Большого театра и в Царицыно.

На третьем месте по популярности — Калинград. Там туристы посещают Кафедральный собор, Рыбную деревню, Калининградский зоопарк, подводную лодку-музей "Б-413" и Калининградский музей янтаря.

Также в список самых популярных городов попали Казань, Самара, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону и другие города.