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Какие города туристы фотографируют больше всего 

Рамблер 2 часа назад
Специалисты провели исследование и выяснили, какой город больше всего нравится фотографировать людям. РИА Новости делятся результатами исследования, проведенного сервисом "Облако Mail.ru". Рейтинг основан на технологии компьютерного зрения.
Санкт-Петербург опередил Москву на 10% по количеству фотографий. Самыми популряными местами у туристов стали Дворцовая площадь, Эрмитаж, Петергоф, Казанский кафедральный собор, Екатерининский дворец и храм Спаса на Крови. В Москве туристы чаще всего снимаются на Красной площади и в Кремле, а также у Исторического музея, ГУМа, мавзолея, храма Василия Блаженного, Большого театра и в Царицыно.
На третьем месте по популярности — Калинград. Там туристы посещают Кафедральный собор, Рыбную деревню, Калининградский зоопарк, подводную лодку-музей "Б-413" и Калининградский музей янтаря.
Также в список самых популярных городов попали Казань, Самара, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону и другие города.
Ранее "Рамблер" писал, какие российские города признаны самыми злыми.
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Редактор:  Катя Кобышева
Теги:
Новости путешествий , Видео , Эрмитаж , РИА Новости
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