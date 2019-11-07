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Названы российские города с самыми недружелюбными жителями 

Рамблер 30 минут назад
Эксперты провели опрос среди россиян, выявив рейтинг "дружелюбности" среди жителей тех или иных городов. Специалисты портала Domofond опросили 90 тысяч россиян.
Участники исследования оценивали утверждение "люди, с которыми я живу по соседству, в основном дружелюбные и вежливые" по десятибалльной шкале.
Увы, далеко не везде результат оказался высоким, поэтому были обнаружены локации, где получилось составить и антирейтинг, в который вошли несколько мест.
Самым недружелюбным городом оказался Якутск, он набрал всего лишь 6,4 балла по шкале дружелюбности. Чуть менее "угрюмыми" оказались Златоуст в Челябинской области, Воркута и Новомосковск в Тульской области — там показатель был 6,5 балла. Арзамас и Шахты поделили третью строчку этого антирейтинга с результатом 6,6 баллов.
А самыми дружелюбными городами оказались Гурьевск, Ессентуки, Майкоп (у обоих городов по 8 баллов), Северск в Томской области — 8,2 балла. А первое место в рейтинге дружелюбности стал Грозный с показателем 8,3 балла.
Эксперты отметили, что в городах-миллионниках живут менее дружелюбные граждане, чем в целом в стране.
Ранее "Рамблер" сообщал, какие места вошли в рейтинг любимых российских городов у иностранных туристов.
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Редактор:  Стелла Шмель
Теги:
Новости путешествий , Видео
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