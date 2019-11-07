Названы российские города с самыми недружелюбными жителями

Эксперты провели опрос среди россиян, выявив рейтинг "дружелюбности" среди жителей тех или иных городов. Специалисты портала Domofond опросили 90 тысяч россиян.

Участники исследования оценивали утверждение "люди, с которыми я живу по соседству, в основном дружелюбные и вежливые" по десятибалльной шкале.

Увы, далеко не везде результат оказался высоким, поэтому были обнаружены локации, где получилось составить и антирейтинг, в который вошли несколько мест.

Самым недружелюбным городом оказался Якутск, он набрал всего лишь 6,4 балла по шкале дружелюбности. Чуть менее "угрюмыми" оказались Златоуст в Челябинской области, Воркута и Новомосковск в Тульской области — там показатель был 6,5 балла. Арзамас и Шахты поделили третью строчку этого антирейтинга с результатом 6,6 баллов.

А самыми дружелюбными городами оказались Гурьевск, Ессентуки, Майкоп (у обоих городов по 8 баллов), Северск в Томской области — 8,2 балла. А первое место в рейтинге дружелюбности стал Грозный с показателем 8,3 балла.

Эксперты отметили, что в городах-миллионниках живут менее дружелюбные граждане, чем в целом в стране.