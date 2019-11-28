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Туристку смыло волной во время позирования для фото 

Рамблер 1 час назад
Туристку из Бостона смыло сильной волной во время позирования для фотографии. Это произошло на одном из курортов Мексики.
Девушка встала на побережье, опершись о скалы. Спустя некоторое время с виду неприметная волна, приближаясь, сильно ударила героиню ролика. Девушке не удалось устоять на ногах — поток воды моментально смел ее с пляжа.
Отмечается, что серьезных увечий туристка все же не получила. Девушка успела подготовиться к удару, благодаря восклицанию своей подруги.
Ранее "Рамблер" писал, что эксперты выяснили, как много Наташ отдыхает в Турции.
Редактор:  Стелла Шмель
Теги:
Новости путешествий , Видео
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