Туристку смыло волной во время позирования для фото

Туристку из Бостона смыло сильной волной во время позирования для фотографии. Это произошло на одном из курортов Мексики.

Девушка встала на побережье, опершись о скалы. Спустя некоторое время с виду неприметная волна, приближаясь, сильно ударила героиню ролика. Девушке не удалось устоять на ногах — поток воды моментально смел ее с пляжа.

Отмечается, что серьезных увечий туристка все же не получила. Девушка успела подготовиться к удару, благодаря восклицанию своей подруги.