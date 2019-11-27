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Первый в истории женский круиз отправится в плавание в 2020 году 

Рамблер 2 часа назад
8 марта отправится в плавание первый женский круиз
Фото: depositphotos.com
Весной 2020 года круизная линия Bridge the Gap впервые в истории отправит в плавание женский лайнер. Помимо того, что среди пассажиров будут только девушки, экипаж корабля также будет целиком состоять из представительниц прекрасного пола.
За штурвал корабля встанет Кейт МакКью — первая американка, ставшая женщиной-капитаном круизного лайнера. Помимо нее в команду войдут еще 27 девушек из 12 стран мира.
Путешествие по восточной части Карибского моря продлится семь дней. В течение всей недели пассажиры смогут посещать мероприятия, нацеленные на то, чтобы вдохновить женщин на карьеру в морской сфере. Девушки смогут послушать экспертов, которые выступят с лекциями, а также посмотреть мотивационные фильмы.
Bridge the Gap подчеркнули, что одна из их главных миссий прямо сейчас — преодолеть гендерный разрыв. Во всем мире только 2% моряков — это женщины.
Лайнер отправится в плавание 8 марта в международный женский день.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что круизным лайнерам запретят заходить в Венецию.
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Комментарии8 
Редактор:  Ангелина Ордовская
Теги:
Новости путешествий
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