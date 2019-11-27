8 марта отправится в плавание первый женский круиз

Первый в истории женский круиз отправится в плавание в 2020 году

Весной 2020 года круизная линия Bridge the Gap впервые в истории отправит в плавание женский лайнер. Помимо того, что среди пассажиров будут только девушки, экипаж корабля также будет целиком состоять из представительниц прекрасного пола.

За штурвал корабля встанет Кейт МакКью — первая американка, ставшая женщиной-капитаном круизного лайнера. Помимо нее в команду войдут еще 27 девушек из 12 стран мира.

Путешествие по восточной части Карибского моря продлится семь дней. В течение всей недели пассажиры смогут посещать мероприятия, нацеленные на то, чтобы вдохновить женщин на карьеру в морской сфере. Девушки смогут послушать экспертов, которые выступят с лекциями, а также посмотреть мотивационные фильмы.

Bridge the Gap подчеркнули, что одна из их главных миссий прямо сейчас — преодолеть гендерный разрыв. Во всем мире только 2% моряков — это женщины.

Лайнер отправится в плавание 8 марта в международный женский день.