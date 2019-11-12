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Круизным лайнерам запретят заходить в Венецию 

Рамблер 1 час назад
Власти Венеции хотят сделать недоступным центр города для крупных судов. Планируется, что запрет вступит в силу в апреле 2020 года. Об этом пишет издание Express.
По словам министра инфраструктуры и транспорта Италии Паолы Де Микели, принять это решение было нелегко, но оно продиктовано суровой необходимостью учитывать экологические и экономические факторы. Пока речь идет о временном запрете, но затем решение будет принято окончательно.
Напомним, что в августе этого года, по просьбе местных жителей, уже ограничили количество круизных лайнеров, которые могут заходить в исторический центр.
Ранее "Рамблер" писал, почему туристов разочаровывает Париж.
Редактор:  Катя Кобышева
Теги:
Новости путешествий , Видео
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