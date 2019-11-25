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Российские мужчины чаще женщин признаются в курортных романах 

Рамблер 1 час назад
Мужчины чаще женщин признаются в курортных романах
Фото: depositphotos.com
Российские мужчины гораздо чаще признаются в курортных романах, чем женщины. Об этом говорят результаты исследования сервиса Maps.me. Опрос проводился при участии 2000 совершеннолетних россиян, совершавших турпоездки в последний год.
Так, у 17% респондентов, знакомство в поездке переросло в роман. Причем в этом признались 21% мужчин и только 13% женщин.
Оказалось, что 46% таких знакомств происходило в гостиницах. На экскурсиях знакомятся 45% туристов, у бассейна или на пляже — 39%, в ресторанах и барах — 36%.
При этом 53% знакомств не получили продолжения, но многим удается найти и попутчиков, и хороших друзей (43% и 41%). Еще 34% удалось найти людей с похожими профессиональными интересами.
Ранее "Рамблер" сообщал, какие платные услуги бесят туристов в России.
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Редактор:  Диана Овсепян
Теги:
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