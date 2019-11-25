Российские мужчины чаще женщин признаются в курортных романах

Российские мужчины гораздо чаще признаются в курортных романах, чем женщины. Об этом говорят результаты исследования сервиса Maps.me. Опрос проводился при участии 2000 совершеннолетних россиян, совершавших турпоездки в последний год.

Так, у 17% респондентов, знакомство в поездке переросло в роман. Причем в этом признались 21% мужчин и только 13% женщин.

Оказалось, что 46% таких знакомств происходило в гостиницах. На экскурсиях знакомятся 45% туристов, у бассейна или на пляже — 39%, в ресторанах и барах — 36%.

При этом 53% знакомств не получили продолжения, но многим удается найти и попутчиков, и хороших друзей (43% и 41%). Еще 34% удалось найти людей с похожими профессиональными интересами.