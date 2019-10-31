Какие платные услуги бесят туристов из России

Стало известно, за что россияне ненавидят платить на отдыхе

Эксперты назвали услуги на отдыхе, оплачивать которые очень раздражает большинство путешественников. Специалисты сервиса онлайн-бронирования отелей Ostrovok провели опрос и опубликовали результаты.

Оказалось, что больше всего наших соотечественников раздражает дополнительно оплачивать лежаки на пляже. Об этом сообщили 43% опрошенных.

На втором месте — оплата услуг связи и интернета. Этим недовольны 29%.

И замыкает эту тройку платная услуга по выбору места в самолете. Этим недоволен каждый пятый путешественник (24% опрошенных).

Также в антирейтинг попали платная регистрация на рейс, доплата за хранение багажа и платный мини-бар в номере отеля.