Какие платные услуги бесят туристов из России

Эксперты назвали услуги на отдыхе, оплачивать которые очень раздражает большинство путешественников. Специалисты сервиса онлайн-бронирования отелей Ostrovok провели опрос и опубликовали результаты.
Оказалось, что больше всего наших соотечественников раздражает дополнительно оплачивать лежаки на пляже. Об этом сообщили 43% опрошенных.
На втором месте — оплата услуг связи и интернета. Этим недовольны 29%.
И замыкает эту тройку платная услуга по выбору места в самолете. Этим недоволен каждый пятый путешественник (24% опрошенных).
Также в антирейтинг попали платная регистрация на рейс, доплата за хранение багажа и платный мини-бар в номере отеля.
Ранее "Рамблер" писал, что названы духи, которые запрещено брать в ручную кладь.