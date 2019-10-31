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Стало известно, за что россияне ненавидят платить на отдыхе 

Рамблер 1 час назад
Какие платные услуги бесят туристов из России
Фото: depositphotos.com
Эксперты назвали услуги на отдыхе, оплачивать которые очень раздражает большинство путешественников. Специалисты сервиса онлайн-бронирования отелей Ostrovok провели опрос и опубликовали результаты.
Оказалось, что больше всего наших соотечественников раздражает дополнительно оплачивать лежаки на пляже. Об этом сообщили 43% опрошенных.
На втором месте — оплата услуг связи и интернета. Этим недовольны 29%.
И замыкает эту тройку платная услуга по выбору места в самолете. Этим недоволен каждый пятый путешественник (24% опрошенных).
Также в антирейтинг попали платная регистрация на рейс, доплата за хранение багажа и платный мини-бар в номере отеля.
Ранее "Рамблер" писал, что названы духи, которые запрещено брать в ручную кладь.
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Теги:
Новости путешествий
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