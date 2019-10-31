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Названы духи, которые запрещено брать в ручную кладь 

Рамблер 1 час назад
Обычно небольшой флакончик духов все же можно провести в ручной клади, если путешествовать самолетом. Но для этих духов правила особые. Все дело в том, что их упаковочный флакон напоминает бомбу, это противоречит международным правилам безопасности аэропортов, сообщает издание Express.
Victor & Rolf
Упаковка от производителя Victor & Rolf действительно напоминает ручную гранату. Однако другие парфюмы этой фирмы провозить разрешается.
Стоит отметить, что особые правила действуют не только на духи этой фирмы, но и на любую продукцию всех производителей, упаковка которых напоминает взрывное устройство.
Ранее "Рамблер" писал, что стало известно, где большинство россиян отдохнет в ноябре.
Теги:
Новости путешествий , Видео
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