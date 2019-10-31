Названы духи, которые запрещено брать в ручную кладь

Обычно небольшой флакончик духов все же можно провести в ручной клади, если путешествовать самолетом. Но для этих духов правила особые. Все дело в том, что их упаковочный флакон напоминает бомбу, это противоречит международным правилам безопасности аэропортов, сообщает издание Express.

Victor & Rolf

Упаковка от производителя Victor & Rolf действительно напоминает ручную гранату. Однако другие парфюмы этой фирмы провозить разрешается.

Стоит отметить, что особые правила действуют не только на духи этой фирмы, но и на любую продукцию всех производителей, упаковка которых напоминает взрывное устройство.