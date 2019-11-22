Юбилейного пассажира осчастливили в аэропорту

В международном аэропорту Хабаровска торжественно встретили двухмиллионного пассажира с начала 2019 года. Им стал 36-летний Александр Капков, сотрудник МЧС, вылетавший из Хабаровска на Камчатку.
В подарок Капков получил сертификат на бесплатное годовое обслуживание в бизнес-зале внутренних воздушных линий Хабаровского аэропорта, а также открытый билет "туда-обратно" из Хабаровска до Владивостока, Южно-Сахалинска, Магадана, Петропавловска-Камчатского или Иркутска. Улететь бесплатно в один из этих городов Капков сможет в течение года.
В честь знакового события аэропорт подготовил сюрпризы и для других пассажиров. В течение дня гостей развлекал оркестр русских народных инструментов, а пассажирам рейса Капкова вручили торт, чтобы они смогли отметить праздник в воздухе.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал о том, как пассажир притворился пилотом, чтобы не стоять в очередях.