Юбилейного пассажира осчастливили в аэропорту

Юбилейного пассажира осчастливили в российском аэропорту

В подарок Капков получил сертификат на бесплатное годовое обслуживание в бизнес-зале внутренних воздушных линий Хабаровского аэропорта, а также открытый билет "туда-обратно" из Хабаровска до Владивостока, Южно-Сахалинска, Магадана, Петропавловска-Камчатского или Иркутска. Улететь бесплатно в один из этих городов Капков сможет в течение года.

В честь знакового события аэропорт подготовил сюрпризы и для других пассажиров. В течение дня гостей развлекал оркестр русских народных инструментов, а пассажирам рейса Капкова вручили торт, чтобы они смогли отметить праздник в воздухе.