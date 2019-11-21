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Пассажир притворился пилотом, чтобы не стоять в очередях 

Рамблер 2 часа назад
Конфузная ситуация случилась на одном из рейсов авиакомпании Air Asia из Дели в Калькутту.
Один из пассажиров пришел в аэропорт в костюме пилота. У него даже было с собой удостоверение капитана воздушного судна. Это позволило ему беспрепятственно пройти все этапы проверок в аэропорте, а также избежать очередей и досмотров.
Но главный офицер по безопасности компании Lufthansa в международном аэропорту имени Индиры Ганди все-таки заприметил странного мужчину и решил проверить его. Лжепилота задержали полицейские.
Арестованный мужчина признался, что ему приходится часто летать, а костюм пилота он использовать для доступа к залам ожидания для членов экипажа, а в салоне самолета он планировал занять наиболее комфортные места.
Ранее "Рамблер" писал о том, что россияне рассказали, куда уедут на новогодние праздники.
Редактор:  Стелла Шмель
Теги:
Новости путешествий , Видео , Lufthansa
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