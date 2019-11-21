Пассажир притворился пилотом, чтобы не стоять в очередях

Конфузная ситуация случилась на одном из рейсов авиакомпании Air Asia из Дели в Калькутту.

Один из пассажиров пришел в аэропорт в костюме пилота. У него даже было с собой удостоверение капитана воздушного судна. Это позволило ему беспрепятственно пройти все этапы проверок в аэропорте, а также избежать очередей и досмотров.

Но главный офицер по безопасности компании Lufthansa в международном аэропорту имени Индиры Ганди все-таки заприметил странного мужчину и решил проверить его. Лжепилота задержали полицейские.

Арестованный мужчина признался, что ему приходится часто летать, а костюм пилота он использовать для доступа к залам ожидания для членов экипажа, а в салоне самолета он планировал занять наиболее комфортные места.