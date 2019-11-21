За толстых котов в самолете придется доплачивать 

Смотрите ролик и узнайте, к чему привела прогремевшая на всю страну история с толстым котом Виктором, которого сотрудники авиакомпании «Аэрофлот» отказались пускать в салон самолёта из-за лишнего веса. Тысячи пользователей интернета встали на сторону Виктора, но теперь Минтранс всерьёз задумался об этой проблеме. Не исключено, что в будущем упитанных питомцев можно будет проносить в самолёт за дополнительную плату. Видео раскрывает подробности этой инициативы.
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