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За толстых котов в самолете придется доплачивать 

Рамблер 1 час назад
Смотрите ролик и узнайте, к чему привела прогремевшая на всю страну история с толстым котом Виктором, которого сотрудники авиакомпании «Аэрофлот» отказались пускать в салон самолёта из-за лишнего веса. Тысячи пользователей интернета встали на сторону Виктора, но теперь Минтранс всерьёз задумался об этой проблеме. Не исключено, что в будущем упитанных питомцев можно будет проносить в самолёт за дополнительную плату. Видео раскрывает подробности этой инициативы.
Ранее «Рамблер» рассказал, что россияне рассказали, куда уедут на новогодние праздники. 
Редактор:  Елена Красовская
Теги:
Новости путешествий , Видео , Аэрофлот , Минтранс РФ
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