Россияне рассказали, куда уедут на Новый год

Россияне рассказали, куда уедут на новогодние праздники

Спрос на новогодние туры среди россиян составил от 17 до 50%. Как отмечают эксперты ассоциации туроператоров, наибольшим спросом пользуются жаркие страны.

Так, большая часть российских туристов решила провести зимние каникулы в Таиланде, ОАЭ, Доминикане, во Вьетнами и на Кубе.

А вот в Европу отдыхающие стремятся куда меньше: европейские направления не вошли даже в топ-10 отпускного рейтинга.

Эксперты объяснили нежелание туристов посещать Европу в Новый год отсутствием чартерных рейсов. В связи с этим поездка туда обходится куда дороже, чем тур в Азию.