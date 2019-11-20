Россияне рассказали, куда уедут на Новый год

Спрос на новогодние туры среди россиян составил от 17 до 50%. Как отмечают эксперты ассоциации туроператоров, наибольшим спросом пользуются жаркие страны.
Так, большая часть российских туристов решила провести зимние каникулы в Таиланде, ОАЭ, Доминикане, во Вьетнами и на Кубе.
А вот в Европу отдыхающие стремятся куда меньше: европейские направления не вошли даже в топ-10 отпускного рейтинга.
Эксперты объяснили нежелание туристов посещать Европу в Новый год отсутствием чартерных рейсов. В связи с этим поездка туда обходится куда дороже, чем тур в Азию.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал, куда россияне отправятся на Новый год.