Новые плацкартные вагоны обещают максимум комфорта

Смотрите видео и узнайте, как будут выглядеть новые плацкартные вагоны в российских поездах. В прототипе нового вагона, который представили в Москве, полки установлены в шахматном порядке, в спальные места увеличены. Есть и другие нововведения — индивидуальные шторки, шкафчики для багажа, и личные столики для пассажиров нижних и верхних полок. Ролик рассказывает, как будут путешествовать любители железных дорог.