Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
За какие фамилии испанцы раздают гражданство
За какие фамилии испанцы раздают гражданство
Новости путешествий
Россияне рассказали, куда уедут на Новый год
Россияне рассказали, куда уедут на Новый год
Новости путешествий
Алкоголь и яйца: что еще можно взять в ручную кладь
Алкоголь и яйца: что еще можно взять в ручную кладь
Новости путешествий
Девушка посетила 196 стран и дала советы туристам
Девушка посетила 196 стран и дала советы туристам
Новости путешествий

Новые плацкартные вагоны обещают максимум комфорта 

Рамблер 3 часа назад
Смотрите видео и узнайте, как будут выглядеть новые плацкартные вагоны в российских поездах. В прототипе нового вагона, который представили в Москве, полки установлены в шахматном порядке, в спальные места увеличены. Есть и другие нововведения — индивидуальные шторки, шкафчики для багажа, и личные столики для пассажиров нижних и верхних полок. Ролик рассказывает, как будут путешествовать любители железных дорог.
Ранее «Рамблер» рассказал, что туристка, посетившая 196 стран, раскрыла секреты удачного путешествия. 
Редактор:  Елена Красовская
Теги:
Новости путешествий , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
За какие фамилии испанцы раздают гражданство
За какие фамилии испанцы раздают гражданство 35
Россияне рассказали, куда уедут на Новый год
Россияне рассказали, куда уедут на Новый год 3
Алкоголь и яйца: что еще можно взять в ручную кладь
Алкоголь и яйца: что еще можно взять в ручную кладь 1
Студентам и аспирантам разрешат летать за полцены
Девушка посетила 196 стран и дала советы туристам
Девушка посетила 196 стран и дала советы туристам 10
Видео
Какие неприятности может принести отдых в Италии
00:40
Какие неприятности может принести отдых в Италии
Новости путешествий
Поезда в Крым начнут ходить из новых городов
00:44
Поезда в Крым начнут ходить из новых городов
Новости путешествий
Россияне рассказали, куда уедут на Новый год
01:06
Россияне рассказали, куда уедут на Новый год
Новости путешествий
Ядовитый туман в Карелии истребляет птиц
00:51
Ядовитый туман в Карелии истребляет птиц
Новости путешествий
Россияне улетят в теплые страны на Новый год
00:46
Россияне улетят в теплые страны на Новый год
Новости путешествий
Новые плацкартные вагоны обещают максимум комфорта
01:25
Новые плацкартные вагоны обещают максимум комфорта
Новости путешествий
Пилот пассажирского лайнера перепутал Киев с Москвой
00:24
Пилот пассажирского лайнера перепутал Киев с Москвой
Новости путешествий
Экстремалы пронзили Небесные врата
01:28
Экстремалы пронзили Небесные врата
Новости путешествий
Два самолета столкнулись в аэропорту Шереметьево
00:21
Два самолета столкнулись в аэропорту Шереметьево
Новости путешествий Другое
Туриста-ротозея поглотил венецианский канал
00:26
Туриста-ротозея поглотил венецианский канал
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение