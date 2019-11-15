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Туристов смыло волной с берега в море 

Рамблер 1 час назад
На видео попали неосторожные туристы, которых смыло волной в море. Любители путешествий разгуливали по пляжу Рейнисфьяра в Исландии, главной особенностью которого является чёрный песок. В какой-то момент на берег нахлынула воды. Часть людей сумела выбраться, но нескольких туристов унесло в море. Ролик снимал дежурный офицер, который обвинил людей в глупости. В результате инцидента пострадал один человек: он получил травму плеча и отправился в госпиталь.
Ранее «Рамблер» рассказал, где можно снять квартиру всего за 88 центов в год. 
Редактор:  Елена Красовская
Теги:
Новости путешествий , Видео
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