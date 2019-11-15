Туристов смыло волной с берега в море

На видео попали неосторожные туристы, которых смыло волной в море. Любители путешествий разгуливали по пляжу Рейнисфьяра в Исландии, главной особенностью которого является чёрный песок. В какой-то момент на берег нахлынула воды. Часть людей сумела выбраться, но нескольких туристов унесло в море. Ролик снимал дежурный офицер, который обвинил людей в глупости. В результате инцидента пострадал один человек: он получил травму плеча и отправился в госпиталь.