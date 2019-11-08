Где можно снять квартиру всего за 88 центов в год

За аренду жилья его владельцы просят, как правило, немалые суммы. Но есть в мире место, где снять квартиру можно практически даром. О том, как и где это можно сделать, рассказывает «Рамблер».

Есть в Баварии город Аугсбург, в котором расположен удивительный квартал Фуггерай, являющийся одним из старейших в мире проектов социального жилья. Снять здесь квартиру площадью около 60 квадратных метров, оснащенную всеми удобствами, можно менее, чем за 1 евро.

Фуггерай — «детище» одного из самых богатых людей Европы XVI века Якоба Фуггера Младшего. Именно ему пришла в голову идея создать первый европейский социальный квартал для малоимущих людей. За проживание здесь взималась символическая плата — 88 центов в год. И до наших дней она осталась неизменной.

И во времена Фуггера, и сейчас здесь помогают людям, которые остались без крова и терпящими бедственное положение.

Поселиться в удивительном квартале может практически любой желающий, но для этого необходимо выполнить несколько условий. Предпочтение отдается малоимущим уроженцам Аугсбурга с маленькими детьми или семьям, которые проживают в городе не менее двух лет и не в состоянии приобрести себе собственное жилье.

Люди, желающие стать жителями Фуггерая, должны обладать безупречной репутацией и исповедовать католичество. Это важно, поскольку тех, кому предоставляется социальное жилье, настоятельно просят молиться трижды в день за основателей квартала и их потомков.