Как в Москве появились круглые дома

Видео рассказывает о необычных домах, построенных в Москве в конце восьмидесятых. Эти дома сверху выглядят как круги, что довольно необычно для жилых домов. Когда-то идея круглых домов была очень популярна, но она не оправдала себя. Тем не менее, несколько многоэтажек по такому проекту построены были и существуют до сих пор. Что думают жители квартир о такой замысловатой архитектуре и как им живётся в круглых домах? Узнайте об этом из видео.