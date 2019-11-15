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Как в Москве появились круглые дома 

Рамблер 1 час назад
Видео рассказывает о необычных домах, построенных в Москве в конце восьмидесятых. Эти дома сверху выглядят как круги, что довольно необычно для жилых домов. Когда-то идея круглых домов была очень популярна, но она не оправдала себя. Тем не менее, несколько многоэтажек по такому проекту построены были и существуют до сих пор. Что думают жители квартир о такой замысловатой архитектуре и как им живётся в круглых домах? Узнайте об этом из видео.
Ранее «Рамблер» узнал, какие города туристы фотографируют больше всего. 
Редактор:  Елена Красовская
Теги:
Новости путешествий , Видео
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