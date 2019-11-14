Прогнозы о конце Венеции становятся реальностью

Видео рассказывает о последствиях сильнейшего наводнения в Венеции. Город часто страдает от воды, но такое бедствие случилось впервые за последние пятьдесят лет. Экологи уже многократно говорили, что Венеции грозит подтопление, а в будущем она и вовсе может уйти под воду. Сейчас водой покрыт весь город. Причиной стали затяжные дожди, из-за которых уровень воды в Венецианской лагуне поднялся почти на два метра. В связи с ситуацией мэр Венеции объявил чрезвычайное положение.