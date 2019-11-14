Авиакомпания слила личные данные пассажиров в Сеть

Авиакомпания Red Wings слила личные данные пассажиров в Сеть

Авиакомпания Red Wings выложила в открытый доступ всю инфомацию о своих пассажирах рейса Москва-Анталья 14 ноября. В Сети оказались даже паспортные данные купивших билеты людей, сообщает издание "360.tv".

Весь состав пассажиров вместе с данными паспортов и датами рождения оказались в публичном доступе.

В пресс-службе компании уже отреагировали, сообщив, что был обнаружен "технический сбой". Именно он, по словам представителей компании, "нарушил работу системы".

В России личные данные пассажиров должны быть защищены федеральным законом "О персональных данных" №152. Пострадавшие от такой утечки имеют право на возмещение морального и имущественного вреда.