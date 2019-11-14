Авиакомпания слила личные данные пассажиров в Сеть

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Авиакомпания Red Wings слила личные данные пассажиров в Сеть 

Рамблер 38 минут назад
Авиакомпания Red Wings выложила в открытый доступ всю инфомацию о своих пассажирах рейса Москва-Анталья 14 ноября. В Сети оказались даже паспортные данные купивших билеты людей, сообщает издание "360.tv".
Весь состав пассажиров вместе с данными паспортов и датами рождения оказались в публичном доступе.
В пресс-службе компании уже отреагировали, сообщив, что был обнаружен "технический сбой". Именно он, по словам представителей компании, "нарушил работу системы".
В России личные данные пассажиров должны быть защищены федеральным законом "О персональных данных" №152. Пострадавшие от такой утечки имеют право на возмещение морального и имущественного вреда.
Ранее "Рамблер" писал, что в Сети осмеяли российский аэропорт.
Редактор:  Стелла Шмель
Теги:
Новости путешествий , Видео , Red Wings
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