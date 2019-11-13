«Просто Игорь»: российский аэропорт осмеяли в Сети

На днях в соцсети попало фото нового аэропорта в Челябинске с лаконичной вывеской "Игорь".

По итогам голосования горожан, аэропорт было решено назвать в честь ученого Игоря Курчатова . Однако фамилию исследователя прикрепить к зданию еще не успели, поэтому аэропорт "Игорь" тут же стал поводом для обсуждения челябинцев и моментально превратился в мем.

Кто-то из горожан вспомнил сцену из шоу "Уральские пельмени", где бабушка звала внука пронзительным криком "И-и-игорь!". Кто-то пустился в творчество и с помощью "Фотошопа" прикрепил к фото аэропорта фото Игоря Николаева

Челябинцы также раскритиковали внешний вид здания. По мнению некоторых из них, аэропорт отчетливо напоминает степлер.