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«Просто Игорь»: российский аэропорт осмеяли в Сети 

Рамблер 2 часа назад
На днях в соцсети попало фото нового аэропорта в Челябинске с лаконичной вывеской "Игорь".
По итогам голосования горожан, аэропорт было решено назвать в честь ученого Игоря Курчатова. Однако фамилию исследователя прикрепить к зданию еще не успели, поэтому аэропорт "Игорь" тут же стал поводом для обсуждения челябинцев и моментально превратился в мем.
Кто-то из горожан вспомнил сцену из шоу "Уральские пельмени", где бабушка звала внука пронзительным криком "И-и-игорь!". Кто-то пустился в творчество и с помощью "Фотошопа" прикрепил к фото аэропорта фото Игоря Николаева.
Челябинцы также раскритиковали внешний вид здания. По мнению некоторых из них, аэропорт отчетливо напоминает степлер.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал, когда закроется последний аэропорт. 
Редактор:  Ангелина Ордовская
Теги:
Новости путешествий , Видео , Игорь Николаев , Игорь Курчатов
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