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От «Победы» добьются соблюдения правил 

Рамблер 6 часов назад
Смотрите видео и узнайте, как изменятся правила перевозки ручной клади в авиакомпании. Российский лоукостер славится придирчивостью к пассажирам. Согласно действующим правилам в салон лайнера пассажир может взять сумку весом не более 5 кг и некоторые необходимые ему вещи. Однако «Победа» контролирует не вес, а объём багажа, так что некоторые люди не могут разместить в салоне нужные предметы. Теперь авиаперевозчика обязали изменить правила и привести их в соответствие с законом.
Ранее «Рамблер» рассказал, как быстро заснуть в самолёте. 
Редактор:  Елена Красовская
Теги:
Новости путешествий , Видео
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