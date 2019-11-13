От «Победы» добьются соблюдения правил

Смотрите видео и узнайте, как изменятся правила перевозки ручной клади в авиакомпании. Российский лоукостер славится придирчивостью к пассажирам. Согласно действующим правилам в салон лайнера пассажир может взять сумку весом не более 5 кг и некоторые необходимые ему вещи. Однако «Победа» контролирует не вес, а объём багажа, так что некоторые люди не могут разместить в салоне нужные предметы. Теперь авиаперевозчика обязали изменить правила и привести их в соответствие с законом.