Как заснуть в самолете: метод американских военных

Как быстро заснуть в самолете: метод американских военных

Во время долгого перелета хороший сон — лучшее, что может случиться с авиапассажиром. Вот только пока одни засыпают, едва сев в кресло, другие не могут заснуть ни при каких обстоятельствах. "Рамблер" выяснил, как исправить это при помощи методики американских военных.

Оказавшись в кресле, постарайтесь максимально расслабить лицо: рот, щеки, челюсти, язык и глаза — ничто из этого не должно ощущать напряжение.

После этого попробуйте опустить плечи как можно ниже и расслабить шею. Затем — руки. Сначала напрягите правую руку (при условии, что вы правша), а потом расслабьте ее. Проделайте то же самое с другой рукой. И помните, что нужно делать все постепенно, — сверху вниз. Сначала предплечья, затем кисти и ладони.

И наконец, переходим к ногам. Здесь методика не меняется. Начиная с бедер, попытайтесь расслабить ноги вплоть до ступней. Когда покажется, что в теле не осталось напряжения, поставьте "блок" на мысли. Иначе говоря, не думайте ни о чем.

Если вы сделаете все правильно, уже через две минуты вам удастся погрузиться в сон. И кстати, данный прием можно использовать не только в самолете, но и в других местах, если вдруг атаковала бессонница.